Изолированные места в мире, куда тяжело добраться 

Не у всех жителей планеты Земля есть возможность делать привычные нам вещи, например, заходить в интернет. Малая часть людей до сих пор живет в племенах, далеких от цивилизаций. Они лечатся травами и отвергают всю современную технику.

Существует много любителей пощекотать нервы, которые ездят смотреть на тех, кто живет вдали от технического прогресса и даже средневековых знаний о мире. Есть и племена, которые единожды подпускали к себе людей с "большой земли". Эти места неизведанны, туда тяжело добраться, а оставаться может быть опасно. В некоторых случаях экскурсоводы могут помогать с таким необычным путешествием.