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Изолированные места в мире, куда тяжело добраться 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Не у всех жителей планеты Земля есть возможность делать привычные нам вещи, например, заходить в интернет. Малая часть людей до сих пор живет в племенах, далеких от цивилизаций. Они лечатся травами и отвергают всю современную технику.
Существует много любителей пощекотать нервы, которые ездят смотреть на тех, кто живет вдали от технического прогресса и даже средневековых знаний о мире. Есть и племена, которые единожды подпускали к себе людей с "большой земли". Эти места неизведанны, туда тяжело добраться, а оставаться может быть опасно. В некоторых случаях экскурсоводы могут помогать с таким необычным путешествием.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин поделился впечатлениями от отдыха в Дубае.
Заграница , Видео
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