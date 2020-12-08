Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶

Россиянин рассказал, каково отдыхать в арабской стране 

Даня Виттиг 2 часа назад
«До тебя никому нет дела»: россиянин об отдыхе в Дубае
Фото: depositphotos.com
Турист из России описал свой отдых в арабской стране фразоой «здесь до тебя никому нет дела». Свои впечатления он написал в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
По словам мужчины, по приезде в отель Дубая ему было разрешено выходить за пределы номера, а пользоваться бассейном, спа, фитнесом и рестораном в гостинице до получения отрицательного результата теста на COVID-19 запретили.
Первый день отдыха они с другом ждали «заветные смски от эмиратского минздрава». Затем, вспомнив о приложении для отслеживания туристов, о котором им рассказали в аэропорту, смогли показать на ресепшене код с результатом.
Мужчина провел в Дубае больше пяти дней, но никаких сообщений с результатами теста на коронавирус так и не пришло. Также он предположил, что если бы они не вспомнили про приложение, «так, наверное, и сидели бы в отельном номере».

«Складывается впечатление, что здесь до тебя никому нет дела. Мы сами проявляем сознательность, хотя могли забить и делать, что хотим — уверен, никто нас нигде и не спросил бы о нашем "ковид-статусе", — предположил автор блога.

Также мужчина поделился, что средства защиты в Дубае разрешается не носить только на пляже и в бассейне, а в остальных местах за маску, «сдвинутую на нос» можно получить штраф в тысячу дирхам (21 тысяча рублей), а «на подбородок» — три тысячи дирхам (63 тысячи рублей).
Ранее "Рамблер" сообщал, как обстоят дела в Турции зимой.
Видео дня. Странная уличная еда со всех уголков света
Комментарии
Заграница , Минздрав РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Удивительная уличная еда со всего мира
11:58
Удивительная уличная еда со всего мира
Заграница
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
10:42
Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти
Заграница
Самые эпичные извержения вулканов
11:02
Самые эпичные извержения вулканов
Заграница
10 городов-призраков, которые манят туристов
05:36
10 городов-призраков, которые манят туристов
Заграница
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
01:24
Завораживающая съемка полярной ночи в Мурманске
Отдых в России
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
05:20
Что можно купить на 70 рублей в разных странах мира
Заграница
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
02:07
Буйного пассажира на борту самолета сняли на видео
Новости путешествий
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
03:54
Названы самые грязные вещи в гостиничных номерах
Новости путешествий
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
03:26
Как пиратский остров стал раем для миллионеров
Заграница
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
00:44
Россиянам назвали цены на новогодний отдых
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение