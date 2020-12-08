«До тебя никому нет дела»: россиянин об отдыхе в Дубае

Турист из России описал свой отдых в арабской стране фразоой «здесь до тебя никому нет дела». Свои впечатления он написал в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам мужчины, по приезде в отель Дубая ему было разрешено выходить за пределы номера, а пользоваться бассейном, спа, фитнесом и рестораном в гостинице до получения отрицательного результата теста на COVID-19 запретили.

Первый день отдыха они с другом ждали «заветные смски от эмиратского минздрава ». Затем, вспомнив о приложении для отслеживания туристов, о котором им рассказали в аэропорту, смогли показать на ресепшене код с результатом.

Мужчина провел в Дубае больше пяти дней, но никаких сообщений с результатами теста на коронавирус так и не пришло. Также он предположил, что если бы они не вспомнили про приложение, «так, наверное, и сидели бы в отельном номере».

«Складывается впечатление, что здесь до тебя никому нет дела. Мы сами проявляем сознательность, хотя могли забить и делать, что хотим — уверен, никто нас нигде и не спросил бы о нашем "ковид-статусе", — предположил автор блога.

Также мужчина поделился, что средства защиты в Дубае разрешается не носить только на пляже и в бассейне, а в остальных местах за маску, «сдвинутую на нос» можно получить штраф в тысячу дирхам (21 тысяча рублей), а «на подбородок» — три тысячи дирхам (63 тысячи рублей).