Названы плюсы и минусы шведского стола в пандемию 

Россиянка, которая отдохнула в Турции в пандемию, рассказала о плюсах и минусах системы питания «все включено» в этот период. Свои мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

Туристка остановилась в пятизвездочном отеле в Сиде. В ресторане девушка сразу заметила изменения в организации питания: на входе всем выдавали маски, без которых гостям отказывали в обслуживании, столики находились на полутораметровом расстоянии, а еду подавали официанты. При этом, по словам туристки, никаких ограничений не было: «просите хоть десять раз подряд».

Минусами путешественница назвала очереди, в которых можно стоять несколько раз подряд, если забыл о каком-то блюде, и необходимость «постоянно просить» — к примеру, соль или дополнительную ложку, когда раньше можно было просто подойти и взять ее.