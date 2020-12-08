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Названы плюсы и минусы шведского стола в пандемию 

Мария Грибова 5 часов назад
Россиянка, которая отдохнула в Турции в пандемию, рассказала о плюсах и минусах системы питания «все включено» в этот период. Свои мнением девушка поделилась в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».
Туристка остановилась в пятизвездочном отеле в Сиде. В ресторане девушка сразу заметила изменения в организации питания: на входе всем выдавали маски, без которых гостям отказывали в обслуживании, столики находились на полутораметровом расстоянии, а еду подавали официанты. При этом, по словам туристки, никаких ограничений не было: «просите хоть десять раз подряд».
Минусами путешественница назвала очереди, в которых можно стоять несколько раз подряд, если забыл о каком-то блюде, и необходимость «постоянно просить» — к примеру, соль или дополнительную ложку, когда раньше можно было просто подойти и взять ее.
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Сочи рассказали, что ждет туристов в праздники.
Заграница , Видео
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