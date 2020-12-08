В Сочи рассказали, что ждет туристов в праздники 

Власти Сочи воздержались от введения новых ограничений по работе ресторанов и кафе в новогодний период.

«Владельцам торговых точек и общепита еще раз напомнили о необходимости соблюдения персоналом и посетителями социальной дистанции и масочного режима. На всех предприятиях ежедневно должна проводиться дезинфекция», — указано в пресс-релизе.

Таким образом, рестораторы смогут провести мероприятия для гостей, в строгом соответствии с введенными ранее ограничениями. Устраивать банкеты и обслуживать гостей в ночное время ресторанам и кафе в Краснодарском крае запрещено, поэтому насладиться развлекательной программой можно будет только до 00:00.

На сайте сочинского Bridge Resort указано, что новогодний ужин начнется в 20:00 и завершится в 00:00 фейерверком на открытой площадке отеля.