Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти

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Люди, которые оказались на грани жизни и смерти 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Во время путешествий часто случаются непредвиденные ситуации. Иногда они происходят, когда совсем этого не ожидаешь. Например, во время пробежки или прогулки у дома.
Застрявшая в подземелье, выживший на Аляске, заблудившаяся на Гавайях, оставшийся один на один с океаном. Смотрите видео, чтобы узнать истории людей, которым пришлось пройти серьезные испытания, чтобы выжить или спасти кого-то. Кроме того, в ролике рассказывается об удивительных спасениях животных.
Ранее "Рамблер" показывал самые эпичные извержения вулканов, попавшие на видео.
Заграница , Видео
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