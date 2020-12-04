Туристы, оказавшиеся на грани жизни и смерти

Во время путешествий часто случаются непредвиденные ситуации. Иногда они происходят, когда совсем этого не ожидаешь. Например, во время пробежки или прогулки у дома.

Застрявшая в подземелье, выживший на Аляске, заблудившаяся на Гавайях, оставшийся один на один с океаном. Смотрите видео, чтобы узнать истории людей, которым пришлось пройти серьезные испытания, чтобы выжить или спасти кого-то. Кроме того, в ролике рассказывается об удивительных спасениях животных.