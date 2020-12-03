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Самые эпичные извержения вулканов 

Анна Арсеньева 4 часа назад
Сегодня в мире существует большое количество активных вулканов. Из-за сильных извержений уничтожаются целые города, а люди навсегда покидают свои дома. Кроме того, вулканы влияют на изменение климата.
Япония, Мексика, Новая Зеландия, США, Филиппины и даже Россия. Смотрите видео про топ-12 самых эпичных извержений вулканов, которые когда-либо удавалось снять на камеру. Природное явление, которое пугает и восхищает одновременно.
Ранее "Рамблер" рассказывал про 10 заброшенных городов, которые манят туристов.
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