Самые эпичные извержения вулканов 

Сегодня в мире существует большое количество активных вулканов. Из-за сильных извержений уничтожаются целые города, а люди навсегда покидают свои дома. Кроме того, вулканы влияют на изменение климата.

Япония, Мексика, Новая Зеландия, США, Филиппины и даже Россия. Смотрите видео про топ-12 самых эпичных извержений вулканов, которые когда-либо удавалось снять на камеру. Природное явление, которое пугает и восхищает одновременно.