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Для россиян открывается любимая европейская страна 

Диана Товсепова 2 часа назад
Для россиян открылась любимая европейская страна
Фото: depositphotos.com
Российские туристы теперь смогут посещать Испанию при наличии справки с отрицательным результатом теста на ковид. Об этом сообщает The Local.
Издание отмечает, что гражде стран с «высоким уровнем риска», в том числе РФ, смогут посещать Испанию уже с 23 ноября. Для въезда в страну понадобятся отрицательные ПЦР-тесты, сделанные не позднее, чем за 72 часов до прилета.

«Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру») и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами», — говорится в материале издания.

По данным портала, туристов не пустят на борт самолет без бумажной или электронной справки об отрицательном результате теста на английском или испанском языках. В принимающем аэропорту им повторно проведут медосмотр и измерят температуру.
Однако пока не ясно, "выпустит" ли Россия своих граждан в Испанию с туристическими целями.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Россия возобновляет полеты на Кипр.
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Заграница , ЕС , Lenta.ru
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