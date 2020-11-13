Для россиян открылась любимая европейская страна

Российские туристы теперь смогут посещать Испанию при наличии справки с отрицательным результатом теста на ковид. Об этом сообщает The Local.

Издание отмечает, что гражде стран с «высоким уровнем риска», в том числе РФ, смогут посещать Испанию уже с 23 ноября. Для въезда в страну понадобятся отрицательные ПЦР-тесты, сделанные не позднее, чем за 72 часов до прилета.

«Порог, определяющий, попадает ли страна в категорию "высокого риска", основан на директивах ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру») и настолько низок, что фактически включает все страны внутри Евросоюза и многие за его пределами», — говорится в материале издания.

По данным портала, туристов не пустят на борт самолет без бумажной или электронной справки об отрицательном результате теста на английском или испанском языках. В принимающем аэропорту им повторно проведут медосмотр и измерят температуру.

Однако пока не ясно, "выпустит" ли Россия своих граждан в Испанию с туристическими целями.