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Россия возобновит полеты на Кипр 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россия возобновит полеты на Кипр
Фото: depositphotos.com
Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с 22 ноября возобновить полеты из России на Кипр. Авиарейсы из Москвы в Ларнаку и обратно будут выполняться по воскресеньям. Об этом посольство РФ в Никосии сообщило в Facebook.

"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево). Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки — 13:50. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании",

— сказано в сообщении дипломатического представительства.
При этом туристы не смогут свободно посетить республику в связи с эпидемиологической ситуацией. Правила проезда из России остаются прежними — на Кипр смогут прилетать только граждане республики, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам назвали цены на новогодний отдых.
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Новости путешествий , Аэрофлот , Аэропорт Шереметьево
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