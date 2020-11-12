Россия возобновит полеты на Кипр 

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует с 22 ноября возобновить полеты из России на Кипр. Авиарейсы из Москвы в Ларнаку и обратно будут выполняться по воскресеньям. Об этом посольство РФ в Никосии сообщило в Facebook.
"По информации авиакомпании "Аэрофлот", с 22 ноября планируется возобновление грузопассажирских рейсов по маршруту Москва (Шереметьево) — Ларнака — Москва (Шереметьево). Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки — 13:50. Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании",
— сказано в сообщении дипломатического представительства.
При этом туристы не смогут свободно посетить республику в связи с эпидемиологической ситуацией. Правила проезда из России остаются прежними — на Кипр смогут прилетать только граждане республики, члены семей, лица, имеющие вид на жительство, дипломаты.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что россиянам назвали цены на новогодний отдых.