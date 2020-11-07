Любителям экстремального отдыха вновь предоставился шанс покорить вершину Эвереста. О том, что Непал открывает границы, сообщает Travel and Leisure.

Попасть на территорию государства смогут лишь альпинисты и путешествующие группой. Они должны будут заранее получить визу и иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Также необходима страховка которая сможет покрыть расходы на лечение, если путешественник заразится коронавирусом.

Также желающим подняться на Эверест необходимо заранее забронировать отель, в котором им придется провести неделю карантина. На пятый день пребывания в стране туристам вновь придется сдать тест на коронавирус. И лишь после получения отрицательного результата экстремалы смогут отправляться покорять горные вершины.