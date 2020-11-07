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Непал открывает границы для туристов 

Александра Нечаева 7 ноября 2020
Непал открывает границы
Фото: Depositphotos
Любителям экстремального отдыха вновь предоставился шанс покорить вершину Эвереста. О том, что Непал открывает границы, сообщает Travel and Leisure.
Попасть на территорию государства смогут лишь альпинисты и путешествующие группой. Они должны будут заранее получить визу и иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Также необходима страховка которая сможет покрыть расходы на лечение, если путешественник заразится коронавирусом.
Также желающим подняться на Эверест необходимо заранее забронировать отель, в котором им придется провести неделю карантина. На пятый день пребывания в стране туристам вновь придется сдать тест на коронавирус. И лишь после получения отрицательного результата экстремалы смогут отправляться покорять горные вершины.
Ранее "Рамблер" писал о том, что переполненные пляжи Сочи в ноябре попали на видео.
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