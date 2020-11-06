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Переполненные пляжи Сочи в ноябре попали на видео 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Один из путешественников запечатлел на видео пляжи Сочи с толпами туристов в конце курортного сезона. Запись опубликовало сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На ролике можно увидеть побережье, которое переполнено отдыхающими в ноябре. Далеко не все соблюдают социальную дистанцию и не имеют при себе защитных средств — масок и перчаток.
Вот как администратор сообщества прокомментировал ролик:

«В Сочи сегодня плюс 23, вода плюс 19,5. Пляжи никто покидать не собирается!».

Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший отель с системой «все включено» в Турции.
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