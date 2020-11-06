Переполненные пляжи Сочи в ноябре попали на видео 

Один из путешественников запечатлел на видео пляжи Сочи с толпами туристов в конце курортного сезона. Запись опубликовало сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На ролике можно увидеть побережье, которое переполнено отдыхающими в ноябре. Далеко не все соблюдают социальную дистанцию и не имеют при себе защитных средств — масок и перчаток.

Вот как администратор сообщества прокомментировал ролик: