Переполненные пляжи Сочи в ноябре попали на видео 

Один из путешественников запечатлел на видео пляжи Сочи с толпами туристов в конце курортного сезона. Запись опубликовало сообщество «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».
На ролике можно увидеть побережье, которое переполнено отдыхающими в ноябре. Далеко не все соблюдают социальную дистанцию и не имеют при себе защитных средств — масок и перчаток.
Вот как администратор сообщества прокомментировал ролик:
«В Сочи сегодня плюс 23, вода плюс 19,5. Пляжи никто покидать не собирается!».
Ранее «Рамблер» писал о том, что назван лучший отель с системой «все включено» в Турции.