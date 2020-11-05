Туристка рассказала о жестокой «подставе» в Египте

Украинская туристка, отдыхавшая в Египте с матерью, рассказала в Сети о схемах обмана и «чудовищных преступлениях» местных.

Так, по словам туристки, женщины не хотели приобретать экскурсию у гида и сотрудники отеля в отместку подделали тест ее матери на коронавирус. В результате 70-летнюю женщину закрыли на карантин «в ужасных условиях».

«Собственно, отдых был уничтожен. Стресс для пожилого человека страшный. На момент ареста она чувствовала себя великолепно и ни на что не жаловалась. У доктора я попросила письменное подтверждение результата теста, который он мне не дал, сославшись на то, что их сообщают по телефону, а лишь спустя несколько суток присылают в письменной форме, что было абсолютной ложью», — рассказала туристка.

Женщина предположила, что гид в сговоре с медиком. Руководство отеля решило таким образом отомстить туристкам за то, что они отказались покупать тур.

«И этот алчный гид в содействии с доктором решил выкачать из меня деньги на лжелечение мамы, закрыв ее в грязные казематы, в которых тек кондиционер, расплавился пульт от телевизора, не работал холодильник, лежала вековая пыль… И вместо еды приносили объедки. Полный ужас заточения», — сообщила отдыхающая.

Она добавила, что через какое-то время потребовала сделать повторный тест, и он оказался отрицательным, а представитель страховой компании предложил им обратиться в полицию, объяснив, что туриста можно отправить на карантин только при письменном подтверждении положительного результата теста.