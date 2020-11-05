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«Вместо еды приносили объедки»: туристка рассказала об обманах в Египте 

Анастасия Иванова 19 часов назад
Туристка рассказала о жестокой «подставе» в Египте
Фото: depositphotos
Украинская туристка, отдыхавшая в Египте с матерью, рассказала в Сети о схемах обмана и «чудовищных преступлениях» местных.
Так, по словам туристки, женщины не хотели приобретать экскурсию у гида и сотрудники отеля в отместку подделали тест ее матери на коронавирус. В результате 70-летнюю женщину закрыли на карантин «в ужасных условиях».

«Собственно, отдых был уничтожен. Стресс для пожилого человека страшный. На момент ареста она чувствовала себя великолепно и ни на что не жаловалась. У доктора я попросила письменное подтверждение результата теста, который он мне не дал, сославшись на то, что их сообщают по телефону, а лишь спустя несколько суток присылают в письменной форме, что было абсолютной ложью», — рассказала туристка.

Женщина предположила, что гид в сговоре с медиком. Руководство отеля решило таким образом отомстить туристкам за то, что они отказались покупать тур.

«И этот алчный гид в содействии с доктором решил выкачать из меня деньги на лжелечение мамы, закрыв ее в грязные казематы, в которых тек кондиционер, расплавился пульт от телевизора, не работал холодильник, лежала вековая пыль… И вместо еды приносили объедки. Полный ужас заточения», — сообщила отдыхающая.

Она добавила, что через какое-то время потребовала сделать повторный тест, и он оказался отрицательным, а представитель страховой компании предложил им обратиться в полицию, объяснив, что туриста можно отправить на карантин только при письменном подтверждении положительного результата теста.
При этом в самом турагентстве женщин отговорили писать заявление в правоохранительные органы. Это объяснили тем, что девушку могут посадить за обвинения, «так как в Египте работает презумпция невиновности».
Ранее "Рамблер" сообщал о том, как ведут себя мужчины в Абхазии по отношению к туристкам.
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Заграница , МВД
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