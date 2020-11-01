Стоит ли планировать поездку на Новый год 

Уже через два месяца наступит Новый год. В этот раз праздники продлятся с 1 по 10 января. Многие уже начали задумываться о предстоящем путешествии, но можно ли планировать что-либо в 2020 году и покупать билеты заграницу? Подробнее — в материале "Рамблера".

В начале пандемии коронавируса все думали, что к лету ситуация стабилизируется и можно будет спокойно отправиться в путешествие. Однако до сих пор этого не произошло. Сейчас россияне могут попасть только в ограниченный список стран. Почти везде нужно предъявить тест об отсутствии коронавируса, а некоторые государства требуют отсидеть карантин. Прежде чем лететь в другую страну, необходимо заранее ознакомиться с правилами въезда.

Кроме того, есть сложности с маршрутами. Вместо прямых полетов в некоторые страны можно попасть только с пересадками. Например, в Египет россияне летают через Стамбул. Поэтому придется жертвовать отдыхом и закладывать больше времени на дорогу. Нужно быть готовым и к неудобствам в аэропорту: проверкам, измерению температуры, сдаче ПЦР-тестов при необходимости и прочему.

На данный момент заболеваемость динамично растет не только в РФ, но и по всему миру. Ситуация постоянно меняется, и нельзя предугадать, снимут ограничения или ужесточат, не закроют ли границы в странах повторно, и вернут ли в таком случае деньги за оплаченное жилье и перелет. Если вы морально готовы переживать из-за возможной отмены поездки перед праздниками, обратите внимание, предусмотрен ли возврат билетов и бесплатная отмена брони апартаментов.

Планируя путешествие, стоит также учитывать тот факт, что есть риск заразиться и провести новогодние каникулы на карантине в другой стране или по прибытии домой. При этом далеко не везде туристам оплачивают тесты и проживание во время изоляции. Если вы намерены рисковать, важно позаботиться о страховке.

Однако, чтобы обезопасить свои нервы и деньги, можно рассмотреть варианты отдыха и на территории России. Например, снять дом в Карелии, съездить в Санкт-Петербург или на юг.