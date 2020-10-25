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«Путь занял 32 часа»: россиянка рассказала про отдых в Египте в пандемию 

Анастасия Иванова 44 минуты назад
«Путь занял 32 часа»: россиянка про отдых в Египте
Фото: Рамблер
В сентябре Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Пока полеты разрешены только в Каир. Однако россияне не упустили возможности отдохнуть и сразу отправились на египетские курорты. "Рамблер" делится впечатлениями туристов об отдыхе в стране на фоне пандемии коронавируса.
Как рассказала россиянка, они выбрали Египет из-за цен на отдых, которые ниже, чем на Мальдивах, в Танзании или ОАЭ. Тур с номером в трехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе стоил 75 тысяч рублей.
По словам туристки, самой большой проблемой оказался перелет. Чтобы попасть в Египет им пришлось делать пересадку в Стамбуле, а потом пять часов из Каира ехать в Шарм-эль-Шейх.

"Путь до Шарма у нас занял 32 часа! Вылетали регулярным рейсом из Внуково в 5 утра, прилетев в Стамбул, мы должны были после обеда вылететь в Каир, но рейс был задержан и вылет состоялся только в ночи", — рассказала женщина.

Отел оказался заполнен всего на 40%. Среди отдыхающих было много жителей Белоруссии.

"Рестораны и уличные торговцы не дерут денег, вообще сервис и обслуживание в Египте сильно поднялись", — поделилась туристка.

Что касается COVID-19, россиянка отметила, что меры безопасности соблюдали только в аэропорту. На курорте за этим никто не следил.

"Меры по карантину только в аэропорту Каира, маски-санитайзеры, но в Шарме забываешь об этом напрочь. Отели, ресторан музеи, все работает в обычном режиме".

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Заграница , Международный аэропорт Внуково
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