«Путь занял 32 часа»: россиянка про отдых в Египте

В сентябре Россия возобновила авиасообщение с Египтом. Пока полеты разрешены только в Каир. Однако россияне не упустили возможности отдохнуть и сразу отправились на египетские курорты. "Рамблер" делится впечатлениями туристов об отдыхе в стране на фоне пандемии коронавируса.

Как рассказала россиянка, они выбрали Египет из-за цен на отдых, которые ниже, чем на Мальдивах, в Танзании или ОАЭ. Тур с номером в трехзвездочном отеле в Шарм-эль-Шейхе стоил 75 тысяч рублей.

По словам туристки, самой большой проблемой оказался перелет. Чтобы попасть в Египет им пришлось делать пересадку в Стамбуле, а потом пять часов из Каира ехать в Шарм-эль-Шейх.

"Путь до Шарма у нас занял 32 часа! Вылетали регулярным рейсом из Внуково в 5 утра, прилетев в Стамбул, мы должны были после обеда вылететь в Каир, но рейс был задержан и вылет состоялся только в ночи", — рассказала женщина.

Отел оказался заполнен всего на 40%. Среди отдыхающих было много жителей Белоруссии.

"Рестораны и уличные торговцы не дерут денег, вообще сервис и обслуживание в Египте сильно поднялись", — поделилась туристка.

Что касается COVID-19, россиянка отметила, что меры безопасности соблюдали только в аэропорту. На курорте за этим никто не следил.