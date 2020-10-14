Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции в пандемию 

Анастасия Иванова 1 час назад
Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции в пандемию
Фото: РИА Новости
Россиянка сравнила отдых в Турции и Сочи во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Путешествия | Просто» на платформе «Яндекс. Дзен».
Для своего осеннего отдыха путешественница выбрала курорт Кушадасы на побережье Эгейского моря. Девушка рассказала, что там природа сравнима с Грецией и Испанией:

«Много европейцев, мало русских. Для меня это плюс. Я устала от криков на пляже в Сочи и Крыму, горячей кукурузы и чурчхелы. Никто не знает русский язык. Никто к тебе не пристает. И это кайф».

Россиянка отметила, что в Турции цены оказались ниже, чем на российских курортах.
Туристка также рассказала о мерах безопасности на курорте:

«Отдыхали на свободном пляже, еду накладывали порционно, маски выдавали бесплатно, гуляли по городу, ездили смотреть достопримечательности. Я абсолютно довольна».

Ранее «Рамблер» писал о том, что в Крыму заявили о небывалом спросе на отдых.
Видео дня. Почему в Антарктике запрещены исследования
Комментарии 1
Заграница
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Загадка Аральского моря: куда оно делось
Туристы заполонили сочинские пляжи
Туристы заполонили сочинские пляжи
Видео
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
03:46
Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео
Новости путешествий
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
03:49
«Аэрофлоту» запретили летать в Шанхай
Новости путешествий
Почему в Антарктике запрещены исследования
11:15
Почему в Антарктике запрещены исследования
Новости путешествий
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
02:53
Россияне по-прежнему активно штурмуют Сочи
Отдых в России
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
04:34
Зачем опытные туристы берут боковую верхнюю у туалета
Новости путешествий
12 секретов комфортного полета на самолете
04:46
12 секретов комфортного полета на самолете
Новости путешествий
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
14:09
Какие тайны прячут в Петропавловской крепости
Отдых в России
Туристы заполонили сочинские пляжи
05:15
Туристы заполонили сочинские пляжи
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение