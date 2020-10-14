Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции в пандемию 

Россиянка сравнила отдых в Турции и Сочи во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Путешествия | Просто» на платформе «Яндекс. Дзен».
Для своего осеннего отдыха путешественница выбрала курорт Кушадасы на побережье Эгейского моря. Девушка рассказала, что там природа сравнима с Грецией и Испанией:
«Много европейцев, мало русских. Для меня это плюс. Я устала от криков на пляже в Сочи и Крыму, горячей кукурузы и чурчхелы. Никто не знает русский язык. Никто к тебе не пристает. И это кайф».
Россиянка отметила, что в Турции цены оказались ниже, чем на российских курортах.
Туристка также рассказала о мерах безопасности на курорте:
«Отдыхали на свободном пляже, еду накладывали порционно, маски выдавали бесплатно, гуляли по городу, ездили смотреть достопримечательности. Я абсолютно довольна».
Ранее «Рамблер» писал о том, что в Крыму заявили о небывалом спросе на отдых.