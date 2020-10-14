Россиянка сравнила отдых в Сочи и Турции в пандемию 

Россиянка сравнила отдых в Турции и Сочи во время пандемии коронавируса. Своими наблюдениями девушка поделилась в блоге «Путешествия | Просто» на платформе «Яндекс. Дзен».

Для своего осеннего отдыха путешественница выбрала курорт Кушадасы на побережье Эгейского моря. Девушка рассказала, что там природа сравнима с Грецией и Испанией:

«Много европейцев, мало русских. Для меня это плюс. Я устала от криков на пляже в Сочи и Крыму, горячей кукурузы и чурчхелы. Никто не знает русский язык. Никто к тебе не пристает. И это кайф».

Россиянка отметила, что в Турции цены оказались ниже, чем на российских курортах.

Туристка также рассказала о мерах безопасности на курорте: