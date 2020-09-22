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Раскрыт способ улететь из России на неделю на море за 15 тысяч рублей на двоих 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Раскрыт способ улететь на море за 15 тысяч рублей
Фото: depositphotos
Ассоциация туроператоров России поделилась с туристами информацией о том, куда можно поехать в отпуск на неделю всего за 15 тысяч рублей на двоих.
Самым бюджетным путешествием оказался тур в Абхазию с заездом 25 сентября — 1 октября. Стоит такая путевка около 15 тысяч рублей на двоих с перелетом.
При этом недельный тур в Турцию с заездом в те же даты с питанием по системе «все включено» можно купить за 29,5 тысячи рублей, отдых в ОАЭ — минимум за 69 тысяч рублей (трехзвездочный отель без питания), в Египте — за 90,6 тысячи рублей на двоих.
А цены на Мальдивы и Танзанию превышают 170 тысяч рублей и считаются сейчас самыми дорогими.
Ранее "Рамблер" рассказывал, стоит ли ехать в Турцию в октябре.
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Заграница , Ассоциация туроператоров России
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