Раскрыт способ улететь на море за 15 тысяч рублей

Ассоциация туроператоров России поделилась с туристами информацией о том, куда можно поехать в отпуск на неделю всего за 15 тысяч рублей на двоих.

Самым бюджетным путешествием оказался тур в Абхазию с заездом 25 сентября — 1 октября. Стоит такая путевка около 15 тысяч рублей на двоих с перелетом.

При этом недельный тур в Турцию с заездом в те же даты с питанием по системе «все включено» можно купить за 29,5 тысячи рублей, отдых в ОАЭ — минимум за 69 тысяч рублей (трехзвездочный отель без питания), в Египте — за 90,6 тысячи рублей на двоих.

А цены на Мальдивы и Танзанию превышают 170 тысяч рублей и считаются сейчас самыми дорогими.