«Они ищут лохов, чтобы развести»

Россияне вернулись с отдыха в Абхазии и в очередной раз пожаловались на популярный в период пандемии курорт. "Рамблер" делится историями туристов.

По словам одного из путешественников, в Абхазии красивая природа, вкусная еда и доброжелательные люди, однако пляжи совсем не оборудованы для купания.

"Нет раздевалок, зонтов, мусор. Навязчивые услуги катания на водных мотоциклах, выхлопные газы и постоянный шум", — рассказал россиянин.

Другой турист, приехавший в Абхазию из России в сентябре, поделился, что на курорте постоянно "разводят на деньги" отдыхающих. На это ранее жаловались и другие туристы.

"У них еще действуют понятия 90-х годов, и они ищут л***в, чтобы развести. Но даже если ты не л*х, то тебя скорее всего разведут на деньги", — возмутился путешественник.

По словам россиянина, их остановили "за пять минут до границы":

"Якобы припарковались не туда… Просто перепутали съезд и уже искали выход обратно… Вряд ли вернусь. Это отсталый мир", — резюмировал турист.

Некоторые отдыхающие вспомнил Советский Союз после отдыха в Абхазии и пожаловались на плохое обслуживание в заведениях: