«Они ищут лохов, чтобы развести»

Россияне вернулись с отдыха в Абхазии и в очередной раз пожаловались на популярный в период пандемии курорт. "Рамблер" делится историями туристов.
По словам одного из путешественников, в Абхазии красивая природа, вкусная еда и доброжелательные люди, однако пляжи совсем не оборудованы для купания.
"Нет раздевалок, зонтов, мусор. Навязчивые услуги катания на водных мотоциклах, выхлопные газы и постоянный шум", — рассказал россиянин.
Другой турист, приехавший в Абхазию из России в сентябре, поделился, что на курорте постоянно "разводят на деньги" отдыхающих. На это ранее жаловались и другие туристы.
"У них еще действуют понятия 90-х годов, и они ищут л***в, чтобы развести. Но даже если ты не л*х, то тебя скорее всего разведут на деньги", — возмутился путешественник.
По словам россиянина, их остановили "за пять минут до границы":
"Якобы припарковались не туда… Просто перепутали съезд и уже искали выход обратно… Вряд ли вернусь. Это отсталый мир", — резюмировал турист.
Некоторые отдыхающие вспомнил Советский Союз после отдыха в Абхазии и пожаловались на плохое обслуживание в заведениях:
"Пересекая границу, попадаешь в СССР. Кто отдыхал в Европе, готовьтесь к тому, что здесь сервис отсутствует".