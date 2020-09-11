Туристка из Москвы рассказала о своей недавней поездке в Абхазию. Из-за пандемии коронавируса путешественница не смогла полететь на отдых в Италию, и решила поехать на машине в Сочи, а оттуда на один день в Гагру и на озеро Рица. "Рамблер" делится историей россиянки.

По словам туристки, границу они прошли за полчаса. Однако условия были максимально некомфортными:

«Водитель едет, пешеходы идут пешком в "отстойник" — место ожидания горячо страждущих попасть в Абхазию. Ни туалета, ни скамеек, ни кондера конечно же, нет, на улице +35, в загоне под железной крышей — все 50» (прим. ред. — здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены).

Как рассказала россиянка, по пути в Гагру их ждали кривые и разбитые дороги:

«Далее и без того убогая дорога стала с провалами как после бомбежки. Мусор по дорогам, джигиты с одаренными лицами пронеслись мимо, выжимают все из своей шахи, на все заднее стекло нацарапали замазкой "Абхазия". О да, и вот в этом вся страна».

Кроме того, по мнению туристки из Москвы, в стране небезопасно оставлять свою машину. А автомобили с московскими номерами постоянно останавливают, чтобы "развести на деньги".

«В лучшем разобьют стекла, в худшем машину угонят. Все, что унаследовала Абхазия от союза, все в руинах, никто ни за чем не ухаживает. Руины. Грязь. Бедность. Канализацию сливают прямо в море (Искупаетесь?). Брага, называемая вином и продающаяся на рынке, хоть как-то помогает местным выжить. Пить не советую».