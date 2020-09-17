Туристка рассказала о реакции турков на «каждый чих»

Россиянка, которая отдохнула в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о реакции местных жителей и сотрудников отеля на «каждый чих». Этим жительница Костромы поделилась с порталом K1News.ru.

Девушка утверждает, что персонал отеля, в котором она остановилась, строго соблюдал все меры безопасности, и были особо внимательны к состоянию здоровья постояльцев:

«Стоило только чихнуть, к тебе сразу подбегают и спрашивают: "Как вы себя чувствуете?" Везде измеряют температуру ненавязчиво».

Она также рассказала о смене формата «шведского стола»: