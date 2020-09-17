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Россиянка рассказала о реакции турков на «каждый чих» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Туристка рассказала о реакции турков на «каждый чих»
Фото: РИА Новости
Россиянка, которая отдохнула в Турции во время пандемии коронавируса, рассказала о реакции местных жителей и сотрудников отеля на «каждый чих». Этим жительница Костромы поделилась с порталом K1News.ru.
Девушка утверждает, что персонал отеля, в котором она остановилась, строго соблюдал все меры безопасности, и были особо внимательны к состоянию здоровья постояльцев:

«Стоило только чихнуть, к тебе сразу подбегают и спрашивают: "Как вы себя чувствуете?" Везде измеряют температуру ненавязчиво».

Она также рассказала о смене формата «шведского стола»:

«Персонал тебе валит в тарелку, как заботливая бабушка, шесть котлет, девять рыб, черпак оливок вместо запланированных четырех ягодок, пол-литра соуса, в котором плавает картошка фри, четверть арбуза, три куска по полбатона».

Ранее «Рамблер» писал о том, что россиянка рассказала, сколько денег брать в Турцию.
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