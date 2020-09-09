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Откуда взялся «дьявольский мост» в Альпах 

Елена Красовская 27 минут назад
Смотрите ролик и узнайте, почему мост над рекой Рейс в Швейцарии носит название «дьявольский». Мост Тейфельсбрюкке находится в Альпах и год от года множатся легенды, связанные с его созданием. Столетиями эта местность считалась непроходимой, а люди, желавшие перебраться через бурную реку, рисковали жизнью. Согласно легенде местный крестьянин как-то разозлился и воззвал к дьяволу, чтобы тот возвёл мост в страшном месте. Что произошло дальше, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что ещё один популярный курорт готов принять россиян.
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