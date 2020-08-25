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Тюрьмы в Таиланде станут достопримечательностями 

Елизавета Назарова 4 часа назад
Тюрьмы в Таиланде будут принимать туристов
Фото: depositphotos.com
В Таиланде действующие тюрьмы хотят сделать туристическими объектами. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на министра юстиции Сомсака Тхепсутина.
Тюрьмы можно будет не только просто посетить. Там организуют развлекательную программу для туристов. Так, например, планируется открыть магазины, где туристы смогут купить вещи, изготовленные заключенными. Кроме того, в камерах будут проходить кулинарные конкурсы.
Министр юстиции пояснил, что такая инициатива уже используется в пяти тюрьмах. Эта программа направлена на подготовку заключенных к нормальной жизни и на изменение статуса мест заключения.
Планируется, что в 2021 году 72 тюрьмы по всей стране будут принимать туристов.
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