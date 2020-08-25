Европейская страна откроет границы для россиян

Одна из популярных у россиян европейских стран откроет границы для граждан РФ. Об этом сообщает местный минздрав.

Сообщается, что въехать на Кипр смогут некоторые категории граждан. Так, границы откроют для тех, кто постоянно проживает на острове, членов их семей, дипломатов, а также имеющих вид на жительство граждан. Все эти категории людей смогут попасть в страну с 28 августа.

Для того, чтобы приехать на Кипр, необходимо будет либо иметь справку об отсутствии коронавируса, либо сдать тест на месте. По прибытии нужно будет отсидеть двухнедельный карантин, а после него — сдать еще один тест.