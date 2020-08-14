Генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал, почему сейчас выгодно отдохнуть в турции.
Оказалось, что турецкие отели снизили цены на 20-25%. При этом открыты на данный момент всего 40% отелей. Информация об этом была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
«Сейчас цены на турецкие отели находятся на уровне июня прошлого года. В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, а в этом году — 500-560 долларов», — пояснил он.
Предположительно до ноября 2020 года курорты Турции посетят порядка 1,2 миллиона туристов из России.
«Все рейсы TUI в Турцию до последней недели августа проданы», — заявил Демура.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне жалуются на коронавирусный "шведский стол"в Турции.