Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Отдых в Турции стал дешевле для россиян 

Анастасия Иванова 56 минут назад
Генеральный директор туроператора TUI Россия Тарас Демура рассказал, почему сейчас выгодно отдохнуть в турции.
Оказалось, что турецкие отели снизили цены на 20-25%. При этом открыты на данный момент всего 40% отелей. Информация об этом была опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

«Сейчас цены на турецкие отели находятся на уровне июня прошлого года. В августе прошлого года средняя цена тура в Турцию находилась на уровне 650 долларов на человека, а в этом году — 500-560 долларов», — пояснил он.

Предположительно до ноября 2020 года курорты Турции посетят порядка 1,2 миллиона туристов из России.

«Все рейсы TUI в Турцию до последней недели августа проданы», — заявил Демура.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россияне жалуются на коронавирусный "шведский стол"в Турции.
Заграница , Видео , Тарас Демура , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Самые провальные фото отдыхающих на русских пляжах
Что творится в Абхазии, куда хлынули толпы туристов
Что творится в Абхазии, куда хлынули толпы туристов
Названа самая враждебная к россиянам страна
Названа самая враждебная к россиянам страна
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
03:45
От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку
Заграница Новости путешествий
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
11:36
«Турпомощь» объяснила, зачем нужна анкета на границе
Заграница Новости путешествий
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
11:25
В АТОР уточнили, как получить кешбэк за тур по России
Отдых в России
Какой город станет столицей Ленинградской области
11:25
Какой город станет столицей Ленинградской области
Отдых в России Новости путешествий
Россияне скупили все билеты в Турцию
03:44
Россияне скупили все билеты в Турцию
Новости путешествий
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
01:03
Эксперты озвучили цену отдыха в Абхазии
Новости путешествий
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
03:46
Россиянам сообщили о новых правилах отдыха в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение