От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку 

Смотрите видео и узнайте, что понадобится россиянам, которые решат в бархатный сезон отправиться в Турцию, и как организован отдых на популярных курортах. Из-за эпидемии коронавируса отпускной сезон оказался у многих сорванным, так что сейчас россияне пытаются наверстать упущенное. Однако путешествия отныне сопровождаются некоторыми нововведениями. В частности, для отдыха в Турции необходима маска и расширенная страховка.