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От улетающих в Турцию требуют расширенную страховку 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что понадобится россиянам, которые решат в бархатный сезон отправиться в Турцию, и как организован отдых на популярных курортах. Из-за эпидемии коронавируса отпускной сезон оказался у многих сорванным, так что сейчас россияне пытаются наверстать упущенное. Однако путешествия отныне сопровождаются некоторыми нововведениями. В частности, для отдыха в Турции необходима маска и расширенная страховка.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что туристов в Турции вынуждают покупать экскурсии.
Заграница , Видео , Новости путешествий
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