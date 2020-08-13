Туристов в Турции вынуждают покупать экскурсии 

Турагенты рассказали о новой схеме, которую придумали турецкие гиды, чтобы продать туристам экскурсию. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Местные эксплуатируют тему коронавируса и пользуются незнанием российских туристов о том, что можно, а что нельзя делать в другой стране. Поэтому хитрые гиды говорят гостям, что если они желают выйти из отеля в город, им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Для этого необходимо приобрести экскурсию.

Если этого не сделать, то в ваучере появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля. Сомневающихся пугают полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день.

Однако передвижения в Турции не ограничены. Существует только масочный режим, несоблюдение которого карается штрафом примерно в 9000 рублей.