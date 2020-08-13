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Туристов в Турции вынуждают покупать экскурсии 

Анастасия Иванова 25 минут назад
Туристов в Турции вынуждают покупать экскурсии
Фото: depositphotos
Турагенты рассказали о новой схеме, которую придумали турецкие гиды, чтобы продать туристам экскурсию. Об этом сообщает портал TourDom.ru.
Местные эксплуатируют тему коронавируса и пользуются незнанием российских туристов о том, что можно, а что нельзя делать в другой стране. Поэтому хитрые гиды говорят гостям, что если они желают выйти из отеля в город, им необходимо проставить в ваучерах синюю печать. Для этого необходимо приобрести экскурсию.
Если этого не сделать, то в ваучере появится красная метка, которая означает запрет на прогулки вне отеля. Сомневающихся пугают полицией, которая якобы проверяет документы на улицах. В итоге многие туристы соглашаются купить экскурсии в первый же день.
Однако передвижения в Турции не ограничены. Существует только масочный режим, несоблюдение которого карается штрафом примерно в 9000 рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал о настоящих правилах пребывания в Турции.
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