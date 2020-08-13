«Хотят впарить что-то»: новая девушка Ивлева о Турции

Новой избранницей известного шеф-повара Константина Ивлева стала студентка журфака МГУ 27-летняя Лера Куденкова. Константин не стесняется публиковать фотографии с новой возлюбленной. А как только границы открыли, мужчина поспешил побаловать девушку отдыхом в Турции. Правда, Турция Леру не впечатлила.
В своем Instagram девушка рассказала, что была на турецком курорте семь назад и ей не понравилось. Больше всего "донимали" неприятные ухаживания, поэтому она решила больше туда не возвращаться. Изменить принципам пришлось из-за коронавируса.
«Мы с Константином безумно любим Францию. Романтичные пейзажи лазурного берега, разнообразнейшую вкуснейшую еду… ну и, конечно, сервис! Там чувствуешь себя спокойно, защищенно, но границу так и не открыли».
Стамбул показался девушке довольно красивым местом, но претензии, которые она высказала в Сети, были близки любому отдыхающему. Куденкова жаловалась на высокие цены и количество людей.
«Живописное место. Но к сожалению, небольшой выбор продуктов в магазинах, хотя местные сыры и хлеб очень вкусные. Очень много людей на пляже. Чем-то напоминает Геленджик. Грязные улицы. И очень дорого в ресторанах на берегу, пять-семь тысяч за ужин на двоих. Все время такое ощущение, что нас хотят обмануть или впарить что-то».
Ранее "Рамблер" сообщал, как местные вынуждают туристов в Турции покупать экскурсии.