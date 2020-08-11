Извержение вулкана в Индонезии попало на видео 

На индонезийском острове Суматра второй раз активировался вулкан Синабунг. Его извержение попало на видео очевидцев.

По сообщению индонезийских СМИ, облако пепла поднялось на пять тысяч метров от пика вулкана. Жителям запретили подходить к вулкану — власти оцепили подступы к горе на три-пять километров.

Пока что людей, живущих у вулкана, не эвакуируют. Однако их призвали соблюдать меры безопасности: носить маски и следить за тем, чтобы в населенные места не добиралась лава от вулкана.

Синабунг считался спящим 400 лет и проснулся в 2010 году. С тех пор происходят регулярные извержения и выбросы пепла. Жителей близлежащих поселков уже эвакуировали несколько раз.