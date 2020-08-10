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Стало известно, как попасть в закрытый для россиян Египет 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Выяснилось, как попасть в закрытый для россиян Египет
Фото: depositphotos
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе поделилась способом, как попасть в Египет, который все еще закрыт для въезда гражданам России. Об этом сообщает «Интерфакс».
Оказывается, в Египет можно добраться через Стамбул. По этому маршруту появились прямые рейсы.

«Пока прямое сообщение с курортами не открыто, и непонятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим оживление в самостоятельном сегменте», — сказала эксперт.

Ломидзе считает, что Египет уже готов принимать россиян, но его все еще «нет в списке Роспотребнадзора».
Она также отметила, что в ряде популярных среди россиян курортов, у туристов спрашивают справки об отсутствии коронавируса, сделанные не менее чем за 72 часа до прилета.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что думают россиянки об отдыхе в Турции.
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Заграница , Майя Ломидзе , Ассоциация туроператоров России , Роспотребнадзор
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