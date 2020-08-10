Выяснилось, как попасть в закрытый для россиян Египет

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе поделилась способом, как попасть в Египет, который все еще закрыт для въезда гражданам России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оказывается, в Египет можно добраться через Стамбул. По этому маршруту появились прямые рейсы.

«Пока прямое сообщение с курортами не открыто, и непонятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим оживление в самостоятельном сегменте», — сказала эксперт.

Ломидзе считает, что Египет уже готов принимать россиян, но его все еще «нет в списке Роспотребнадзора ».

Она также отметила, что в ряде популярных среди россиян курортов, у туристов спрашивают справки об отсутствии коронавируса, сделанные не менее чем за 72 часа до прилета.