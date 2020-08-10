«Наташи, нас там ждут!»: россиянки об отдыхе в Турции

Главные турецкие города принимали первых россиян еще с начала августа, а сейчас авиасообщение восстанавливается и с основными курортами. При этом часть российских туристов уже греется под южным солнцем, а другая часть пытается узнать у соотечественников, как реально обстоят дела на любимых курортах, чтобы принять решение.

"Рамблер" разбирался в отзывах россиян, которые уже успели отдохнуть в турецких отелях.

"Вчера вернулись из Кемера. Из изменений заметных — только то, что официанты сами еду в тарелки накладывают. Но! Ни в каких очередях не стояли, все очень быстро и даже удобнее — не бегают люди туда-сюда от миски к миске. Вся анимация как и была, у нас в отеле была турецкая ночь, фаер-шоу, йоги приезжали, каждый день водная зарядка, поло в бассейне и т.д. На пляже напоминали из громкоговорителя о соцдистанции, но это ж не от отеля, а от отдыхающих зависит. Короче, Наташи, все там гуд и там нас ждут"

"Несколько дней назад вернулись с Мармариса, выбор еды — поменьше, чем до короны. В ресторане и на улице маска обязательна, но еду накладывают повара, но дистанция в очереди и между шезлонгами была. Нам понравилось…", — делятся россияне.

Некоторые россияне и вовсе проживают в Турции. Им удалось оценить карантинный отдых самыми первыми:

"Живу в Анталии и сама отдыхала… во время карантина. Были большие скидки на хорошие отели. Вот, короче там все так же, просто весь этот салат — бар закрыт. За стеклом. У каждого вида: сыры, супы и тд стоит официант и сам вам накладывает в тарелку. Хоть таз проложит, если не остановите его. У нас проблем не было, очередей особых тоже. Потому как на территории был не один бар и ресторан, так что все расползались. "

"Я живу в Турции) пару дней назад вернулась с морей…Рассказываю: температуру измеряют, в масках на пляжах никто не ходит, кроме персонала. Дистанцию соблюдали, по крайней мере там, где были мы".

Многие переживали, как в эпоху пандемии изменится традиционный шведский стол:

"Да ничего тут не изменилось кроме того что в тарелки еду накладывают, самим нельзя"