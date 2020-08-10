В 2021 году Таиланд может лишиться туристов

При наихудшем развитии событий, относительно распространения коронавирусной инфекции, к 2021 году Таиланд лишится примерно 21% туристов. Об этом сообщает издание The star.

По прогнозам Управление туризма Таиланда, страну посетят 6,1 миллиона человек по сравнению с 39,8 миллионами в 2019 году. При этом доходы в худшем случае сократятся до 296 миллиардов бат (9,48 миллиарда долларов). Тогда как в прошлом — страна заработала 1,9 триллиона бат (82,5 миллиарда долларов).

По состоянию на 9 августа в Таиланде подтвержден 3351 случай заражения Covid-19.