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В 2021 году в Таиланде произойдет резкое сокращение числа туристов 

Анастасия Иванова 11 часов назад
В 2021 году Таиланд может лишиться туристов
Фото: depositphotos
При наихудшем развитии событий, относительно распространения коронавирусной инфекции, к 2021 году Таиланд лишится примерно 21% туристов. Об этом сообщает издание The star.
По прогнозам Управление туризма Таиланда, страну посетят 6,1 миллиона человек по сравнению с 39,8 миллионами в 2019 году. При этом доходы в худшем случае сократятся до 296 миллиардов бат (9,48 миллиарда долларов). Тогда как в прошлом — страна заработала 1,9 триллиона бат (82,5 миллиарда долларов).
По состоянию на 9 августа в Таиланде подтвержден 3351 случай заражения Covid-19.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, когда Таиланд планирует открыть границы с Россией.
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