Постепенно для туризма открываются разные направления, сначала ограничения на въезд сняла Турция, которая пользуется у россиян особой популярностью. В последнее время о возможности открытия границ заговорили в Посольстве Таиланда.

По словам газеты "Известия", обсуждение по данному вопросу ведется по линии авиационных властей двух стран. А специалисты утверждают, что в ближайшее время список, доступных для россиян мест, может пополниться и другими континентами.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что постепенно начнут открываться те страны, которые в большей степени зависят от туризма. Например, страны Карибского бассейна, островные государства, в частности Мальдивы и Сейшелы.

Пока сообщение между странами нельзя назвать полноценным, так как многие государства опасаются повторной волны коронавируса.