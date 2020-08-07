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Названы возможные сроки открытия границ с Таиландом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Постепенно для туризма открываются разные направления, сначала ограничения на въезд сняла Турция, которая пользуется у россиян особой популярностью. В последнее время о возможности открытия границ заговорили в Посольстве Таиланда.
По словам газеты "Известия", обсуждение по данному вопросу ведется по линии авиационных властей двух стран. А специалисты утверждают, что в ближайшее время список, доступных для россиян мест, может пополниться и другими континентами.
Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков считает, что постепенно начнут открываться те страны, которые в большей степени зависят от туризма. Например, страны Карибского бассейна, островные государства, в частности Мальдивы и Сейшелы.
Пока сообщение между странами нельзя назвать полноценным, так как многие государства опасаются повторной волны коронавируса.
Новости путешествий , Видео , Алексей Волков
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