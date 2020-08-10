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Стало известно, какие турецкие курорты выбирают туристы из России 

Анастасия Иванова 56 минут назад
Аналитический центр туристического сервиса Туту.ру сообщает, что самыми популярными направлениями из Москвы в Турцию стали курортные города Анталья и Стамбул. Также популярными местами для туризма стали Аланья и Даламан.
Пока, по данным экспертов, большинство тех, кто купил билеты, планируют улететь туда в ближайшие две недели, с 10 по 23 августа.
При этом по сравнению с прошлым годом цены на авиабилеты для перелетов в Турцию выросли примерно на 30%. Разница на перелеты из Санкт-Петербурга в Анталью составляет 35%. Но самая большая разница в цене отмечена на перелет из Москвы в Даламан, чек вырос на 71%.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что реально происходит на курортах Турции сейчас.
Заграница , Видео
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