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Названа самая безопасная страна для путешествий 

Стелла Шмель 13 июля 2020
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко назвал самую безопасную, по его мнению, страну для путешествий. Об этом он рассказал в ходе интервью изданию Ura.ru.
Как заявил депутат, Китай на данный момент является самой безопасной страной.
"В нем ниже всех заболеваемость [по коронавирусу] — 5,8 человека на 1000 населения",
— пояснил он.
Из европейских стран Онищенко выделил Италию и Францию. Также отметил, что низкая заболеваемость наблюдается и в Индии, но ехать туда он не советует из-за низкого качества медицины.
Ранее "Рамблер" писал, что в самолете, который прилетел в Сочи, пошел дождь.
Заграница , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Ura.ru
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