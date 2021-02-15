Россия возобновляет авиасообщение с Арменией и Азербайджаном 

Россия возобновляет авиасообщение с Азербайджаном и Арменией, которое было прервано из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что с 15 февраля по понедельникам, средам, четвергам и субботам будут осуществляться рейсы Москва-Ереван. При этом по понедельникам, воскресеньям и будут выполняться обратные полеты.

Также два обратных рейса будет по четвергам. Авиакомпания "Аэрофлот" на своем сайте сообщает, что въезд иностранным гражданам в Армению разрешается в соответствии с условиями Межправительственных соглашений. При этом временно приостановлена процедура выдачи виз иностранным гражданам по прилету в аэропорту Еревана. Для граждан России же действует безвизовый режим. С 17 февраля по средам и воскресениям будут осуществляться рейсы Москва-Баку, по понедельникам и четвергам — обратные полеты. Въезд в Азербайджан разрешен гражданам страны, сотрудникам дипломатических представительств иностранных государств и членам их семей, иностранным гражданам, которые являются членами семьи граждан Азербайджана, имеющие разрешение на работу, постоянный или временный вид на жительство на территории республики, иностранным гражданам-студентам, обучающимся в Азербайджане.