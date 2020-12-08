Акция в поддержку Дзюбы закончилась увольнением

Отмечается, что такое решение принял во вторник совет директоров "Победы". Представитель "Аэрофлота" подтвердил РИА Новости, что на совете директоров обсуждался "вопрос об авиационном событии".

"Совет директоров авиакомпании "Победа" состоялся. В повестке один из вопросов был об авиационном событии", — заявили в пресс-службе "Аэрофлота", отказавшись уточнять подробности.

Поводом для разбирательства стал "авиационный инцидент" 11 ноября. Самолет, принадлежащий авиакомпании, пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллический символ. Как сообщалось ранее, таким образом пилоты могли выражать поддержку российскому футболисту Артему Дзюбе, чье видео интимного характера попало в Сеть и стало поводом для травли спортсмена.