Смотрите видео и узнайте, как будут помогать курильщикам, которые так нуждаются в порции никотина, что идут на нарушения и курят украдкой в неположенных местах, например, в туалетах самолётов. Крупная табачная компания заключила договор с российский авиакомпанией UTair и поставке изделий, содержащих никотин. Страстным курильщикам, которые не могут перетерпеть несколько часов без сигареты, продукты с никотином будут выдавать на борту. Подробности — в ролике.
Как будут помогать курильщикам в самолетах
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