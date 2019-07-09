Американцы делятся впечатлениями от России

Американские блоггеры с YouTube-канала "Flying the Nest" разгуливают по Красной площади и делятся своими впечатлениями от России.

Американских туристов очень радует московская архитектура, дешевая по меркам США еда, метро, которое они с уверенностью называют самым лучшим в мире, а так же Царь-пушка. Под конец своего пребывания в России ребята считают своим долгом выпить водку на Красной площади.

Чудесные кадры Москвы, красивая молодая пара, хорошее настроение и восторженные отзывы делают видео непринужденным и приятным для просмотра.