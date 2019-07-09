Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американцы делятся впечатлениями от России 

Рамблер 23 часа назад
Американские блоггеры с YouTube-канала "Flying the Nest" разгуливают по Красной площади и делятся своими впечатлениями от России.
Американских туристов очень радует московская архитектура, дешевая по меркам США еда, метро, которое они с уверенностью называют самым лучшим в мире, а так же Царь-пушка. Под конец своего пребывания в России ребята считают своим долгом выпить водку на Красной площади.
Чудесные кадры Москвы, красивая молодая пара, хорошее настроение и восторженные отзывы делают видео непринужденным и приятным для просмотра.
Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девочка погибла на круизом лайнере
Туры в Италию продаются по 16 000 рублей
Туристы не смогут попасть в Припять из-за Зеленского
На Ай-Петри чуть не погиб турист
Почему русские туристы боятся отпуска
Видео
01:08
Опоздавшая на рейс пассажирка разгромила стойку
Новости путешествий
00:52
Россиянам показали новые плацкарты без боковушек
Новости путешествий
02:03
Как попасть в Грузию после запрета на перелеты
Новости путешествий
01:53
«Все русские солдаты так стреляют?»
Новости путешествий
02:53
Зачем в Москве построили огромный купол
Новости путешествий
00:57
Круизный лайнер напугал венецианцев
Новости путешествий
03:34
Что станет с легендарным Политехом
Новости путешествий
04:34
Что сейчас происходит на БАМе
Новости путешествий
00:49
Как путешествуют москвичи и провинциалы
Новости путешествий
00:55
В Грузии хотят организовать автобусы для россиян
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение