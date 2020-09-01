В России упал спрос на отели 5* 

Туроператоры отмечают, что отели 5*в России стали менее востребованы. Спрос сместился на более экономичные отели, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Если во II квартале 2019 года на отели категории 5* и 4* звезды приходилось 7% и 38% всех бронирований соответственно, то во II квартале 2020 эти показатели уменьшились до 4% и 25%.

Эксперты в сфере турбизнеса объясняют это сокращением тревел-бюджетов и увеличением доли командировок в регионы России, где гораздо меньше отелей высоких категорий. При том чаще всего бизнес-туристы ездят в Санкт-Петербург и Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России на 3−5% вырос спрос туристов на размещение в дорогих отелях.

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