Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В России упал спрос на отели 5* 

ИА Regnum и ещё 2 1 сентября 2020
Туроператоры отмечают, что отели 5*в России стали менее востребованы. Спрос сместился на более экономичные отели, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Читайте также: В России отмечается спрос туристов на дорогие отели
Если во II квартале 2019 года на отели категории 5* и 4* звезды приходилось 7% и 38% всех бронирований соответственно, то во II квартале 2020 эти показатели уменьшились до 4% и 25%.
Эксперты в сфере турбизнеса объясняют это сокращением тревел-бюджетов и увеличением доли командировок в регионы России, где гораздо меньше отелей высоких категорий. При том чаще всего бизнес-туристы ездят в Санкт-Петербург и Москву.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России на 3−5% вырос спрос туристов на размещение в дорогих отелях.
Читайте также: Отели Турции снизили цены для российских туристов
Видео дня. Райские пляжи, где нет толп туристов
ИА Regnum: последние новости
Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября В Австралии рейнджеры поймали крокодила длиной 4,4 метра В Австралии рейнджеры поймали крокодила длиной 4,4 метра У мурманской Териберки создадут природный парк У мурманской Териберки создадут природный парк
Другое , Российские туроператоры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Турист из России: отдых в Турции не стоит затраченных средств
Турист из России: отдых в Турции не стоит затраченных средств
Туристы поделились опытом отдыха в Египте в пандемию
Туристы поделились опытом отдыха в Египте в пандемию
Раскрыт легкий способ попасть в Европу
Раскрыт легкий способ попасть в Европу
Видео
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
06:06
В Турции разъяснили правила въезда для россиян
Новости путешествий
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
00:25
Туристы рассказали, где проведут «бархатный сезон»
Новости путешествий
Черногорию открыли для россиян
02:00
Черногорию открыли для россиян
Новости путешествий
Самые страшные аттракционы мира
03:16
Самые страшные аттракционы мира
Новости путешествий
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
00:16
Странные игры с камнями в самолете сняли на видео
Новости путешествий
Райские пляжи, где нет толп туристов
07:27
Райские пляжи, где нет толп туристов
Новости путешествий
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
01:21
Популярная у россиян страна открывает границу с РФ
Новости путешествий
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
01:51
«Едут бухать, вот и травятся»: опасно ли пить в Турции
Заграница
Как посмотреть на Москву свысока
00:49
Как посмотреть на Москву свысока
Отдых в России
Заброшенные советские здания с полумистической славой
11:50
Заброшенные советские здания с полумистической славой
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение