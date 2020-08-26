Российские красоты, которые не отличить от зарубежных

Для большинства путешественников Россия остается неизведанной. Однако она предлагает не менее уникальный опыт для путешественников, чем другие страны. «Лента.ру» рассказывает о семи российских местах, которые, если вы не знаете, где они находятся, по фотографиям можно спутать с ведущими туристическими локациями разных стран. От горной Швейцарии до заповедной Словакии — все это в пределах огромной России.

Мальдивы — место, в которое мечтают попасть ценители пляжного отдыха со всего мира. Цены на перелет и гостеприимное бунгало в этом райском уголке могут достигать астрономических сумм. Однако взглянуть на такой же пейзаж можно без лишних затрат, и даже более того — не покидая России. Во времена, когда границы закрыты на неопределенный срок, это особенно актуально.

Коса Беляус по праву называется крымскими Мальдивами. Это один из лучших пляжей Черного моря, на которых бирюзово-синяя вода встречается с чистым белым песком. Коса отделяет море от озера Донузлав на западе Крыма. Благодаря отсутствию гор, так характерных для южного берега полуострова, косу обдувает легкий бриз, приносящий как йод моря, так и дух степных трав. Это сочетание очень полезно при лечении заболеваний легких.

Дельфины, которые, как известно, не переносят загрязненную воду, частенько подплывают к косе. Любоваться этими удивительными морскими животными можно прямо с берега.

Лучшими месяцами для поездки на косу считаются август и сентябрь.

По слухам, именно горные пейзажи Улинъюань вдохновили Джеймса Кэмерона на съемки фильма «Аватар». Возможно, что российским режиссерам стоит обратить внимание на не менее фантастическую локацию в Якутии — Ленские столбы.

Это огромные известняковые скалы, вокруг которых расположился одноименный природный парк. Со стороны Ленские столбы выглядят как каменный лес — высота скал колеблется от сорока до ста метров. Это чудо природы появилось на свет после тысячелетий эрозионного выветривания и движения земной коры.

В пещерах заповедника можно обнаружить наскальные рисунки, нанесенные первобытными людьми. Местные предания гласят, что среди скал по ночам рыщет огромный снежный человек, который съедает злых людей, добрым же помогает найти древние сокровища, а заблудившимся туристам помогает выйти к цивилизации.

Легче всего добраться до Ленских столбов летом, когда хотят круизные пароходы и катера. В этот период раскрывается и вся красота заповедных лесов.

Аврора, или полярное сияние, — визитная карточка природы северных стран. В течение зимнего периода туристы со всего мира приезжают на Лофотенские острова в Норвегии, чтобы насладиться видом полярного сияния. Россиянам не требуются дорогостоящие туры для того, чтобы увидеть «танец Авроры», — для этого подойдет любая точка Заполярья.

Мурманск — одно из наиболее удобных и доступных мест для поездки за полярным сиянием. Однако городское освещение не передает всю полноту визуального эффекта, и лучше всего для созерцания переместиться в Мурманскую область — например, в Видяево.

Изумрудное небо во время полярного сияния очаровывает и поражает, за ним охотятся фотографы в поисках идеальных кадров. Лучшее время для наблюдения, когда оттенки сияния становятся наиболее яркими, — вторая половина февраля.

Мыс Тарханкут в Крыму — место не менее прекрасное, чем Этрета, и, возможно, имеющее даже более богатую историю. Название мыса переводится с крымско-татарского как «место, свободное от уплаты налогов».

Сейчас Тарханкут привлекает путешественников и дайверов — последние даже создали здесь единственный в мире подводный музей «Аллея вождей», в котором собрали бюсты партийных вождей и писателей Советского Союза. Облюбовали мыс и деятели искусств: на Тарханкуте снимались такие жемчужины советского кинематографа, как «Человек-амфибия» и «Пираты XX века».

Лучшим временем для поездки на Тарханкут будет бархатный крымский сезон — конец августа и начало сентября.

Офицер Уолтер Уилкокс, открывший миру озеро Морейн в Канаде, любил повторять, что первые полчаса, во время которых он наслаждался видом этого озера, были лучшими в его жизни. Глядя на фотографии Морейн, легко поверить, что это не преувеличение.

Удивительно, но на Алтае существует озеро, выглядящее точь-в-точь как его канадский побратим. Это Верхнее Мультинское озеро, входящее в группу из пяти Мультинских озер.

Озера расположились на Катунском хребте, одном из самых крупных хребтов Алтая. Вода в них не тронута цивилизацией и остается кристально чистой. В озерах водится хариус, в лесах вокруг обитают маралы, медведи и соболи, а также несколько видов птиц и бабочек, занесенных в Красную книгу.

Пеший поход на Мультинские озера требует выносливости и хорошей физической подготовки, но все усилия будут компенсированы эстетическим восторгом перед шедевром природы Алтая. Приятнее всего это путешествие совершать в летнюю пору.

Образ вулкана Фудзияма является сакральным для японской культуры и часто встречается в национальном искусстве разных периодов. Считается, что каждый японец хоть раз в жизни, но должен попробовать покорить Фудзи.

В мире не так много вулканов, готовых соперничать с красотой Фудзи, но один из них находится в России, на Камчатке, — Ключевская сопка. И если японский гигант последний раз извергался в 1708 году, то Ключевская сопка продолжает оставаться активной и по сей день, последнее извержение произошло в апреле 2020 года.

Ключевская сопка является самым высоким вулканом Евразии, его высота составляет 4835 метров, а от вида захватывает дух. Для местных народов сопка является священным местом.

Восхождение на Ключевскую сопку требует крепкого здоровья и психологической устойчивости. Маршрут подходит только для опытных походников, потому что есть риск извержения вулкана или незапланированной встречи с медведями. Для тех, кто все же отважится на подобное приключение, рекомендованный период поездки — август.

На севере Ирландии существует объект, с первого взгляда на который трудно поверить, будто его создала природа, а не руки человека. Выглядит это как мостовая для гигантов, уходящая в море и состоящая из сорока тысяч базальтовых колонн.

Всего в мире подобных достопримечательностей две: одна — в Ирландии, а вторая — на острове Кунашир, самом южном из Курильских островов. Обе появились в ходе извержений вулканов пятьдесят миллионов лет назад и представляют собой застывшую в причудливой форме лаву.

Высота мыса Столбчатого составляет пятьдесят метров, а если смотреть на него с моря, то он поразительным образом напоминает орган, на котором должен был бы играть великан.

Помимо великолепного мыса Столбчатого на острове Кунашир есть термальные источники и изумрудные лагуны. Лучше всего сюда приезжать летом, когда можно увидеть вживую богатство местной чарующей флоры.

Путешествие по России — это интересно и впечатляюще. Как можно больше людей должны узнать, что российская природа ничем не уступает зарубежной, а в чем-то и превосходит.

В большинство представленных выше мест можно добраться только на автомобиле. Да и в эпоху пандемии резко вырос спрос на автотуризм как один из самых безопасных видов отдыха. Именно в этот период в России запустили международный тревел проект Porsche Travel Experience, что весьма актуально, учитывая закрытые границы.

Участники международного туристического проекта Porsche Travel Experience будут исследовать Россию по уникальным маршрутам. Это такие направления, как Золотое кольцо, Ленинградская область, республика Карелия, Алтайский и Краснодарский край.