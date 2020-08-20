«Рыбки обездолены»: Дима Билан пособирал пластик в море у берегов Ялты 

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. Российский певец Дима Билан огорчился наличию пластиковых предметов в Черном море во время морской прогулки возле берегов Ялты. О своем путешествии звезда рассказал своим поклонникам.

"Там миллионы пластика, почти разобран на запчасти он. Там килограммы боли… и рыбки обездолены", — напел Билан в видео в Instagram.

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Сегодня плавали вдали от берега! За 7 часов морской прогулки — только раза три видел пластиковые предметы (тарелки, обертки от мороженого) в море! Не смог проплыть мимо, прыгнул поймать врага))))) дофига долго не был в океане или море и ощутил, насколько это очищающая душу и организм среда! Вот как без неё то жить? Люди, подумайте ещё раз, прежде чем бездумно бросить! #крым #билан #димабилан #ялта #юбк! #втораяжизнь! @alseyda ❤️

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

17 Авг 2020 в 8:31 PDT Также певец попросил людей «подумать, прежде чем бездумно бросить пластик».

Билан приехал в Ялту на гастроли, но решил его остаться на «несколько дней», чтобы отдохнуть.

"Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться еще на несколько дней! Немного лета мы точно заслужили!) Убираю гаджеты, погружаюсь в природу!", — написал певец.

Ранее известная телеведущая Ксения Бородина раскритиковала отдых в Крыму, и заявила, что ей комфортней отдыхать в отелях «все включено».

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Я в шоке от того, насколько Крым может быть разным! Совсем не жалею, что решил остаться ещё на несколько дней! Немного 🌊 лета мы точно заслужили!) Убираю гаджеты, погружаюсь в природу! #билан #димабилан 🕊

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)

16 Авг 2020 в 7:34 PDT Из-за закрытых границ в пандемию коронавируса многие российские звезды предпочли отдохнуть в Крыму. В частности, на полуострове уже отдохнули российская актриса и певица Эвелина Бледанс, уроженка Керчи певица Алена Свиридова, мэтр шансона Михаил Шуфутинский и другие.