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Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд 

Российская Газета и ещё 11 8 часов назад
Эксперт: Страны Европы не скоро снимут все ограничения на въезд
Фото: Российская Газета
Новые ограничения, введенные в странах Европы из-за коронавируса, могут продлиться до начала масштабной вакцинации.
По словам вирусологов, коллективного иммунитета пока нет, поэтому странам ЕС необходимо строго контролировать границы, так как крайне опасны бессимптомные носители, приехавшие из-за рубежа. «Поэтому еще долго в „победивших“ COVID-19 государствах будет присутствовать двухнедельный карантин для приезжих», — заявил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. Он напомнил, что пока только две вакцины утверждены и считаются безопасными. Теперь нужно наладить массовое производство препаратов. А привить нужно минимум 70 процентов населения, чтобы сформировалась иммунная прослойка в обществе, позволяющая остановить распространение SARS-CoV-2.
В начале лета в европейских странах смогли искусственно ограничить распространение инфекции. Но как только границы открыли — пошла вторая волна.
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Другое , ЕС , РИА Новости
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