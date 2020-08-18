Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за Белоруссии 

Минфин России не будет проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа. Об этом сообщает «Прайм».

Министерство объяснило свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. В настоящее время российский долговой рынок находится под давлением продавцов на фоне неопределенности в отношении политической ситуации в Белоруссии.

Минфин впервые не будет проводить аукционы ОФЗ, которые традиционно проходят по средам, после мартовской паузы, когда размещения не проводились из-за нестабильной рыночной конъюнктуры, вызванной обвалом цен на нефть и распространением коронавируса.

На прошлой неделе Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.