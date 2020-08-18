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Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за Белоруссии 

BFM.RU и ещё 8 18 августа 2020
Минфин отказался от проведения аукциона ОФЗ из-за Белоруссии
Фото: Прайм
Минфин России не будет проводить аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 августа. Об этом сообщает «Прайм».
Министерство объяснило свое решение возросшей волатильностью на финансовых рынках. В настоящее время российский долговой рынок находится под давлением продавцов на фоне неопределенности в отношении политической ситуации в Белоруссии.
Минфин впервые не будет проводить аукционы ОФЗ, которые традиционно проходят по средам, после мартовской паузы, когда размещения не проводились из-за нестабильной рыночной конъюнктуры, вызванной обвалом цен на нефть и распространением коронавируса.
На прошлой неделе Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
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Другое , Минфин
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