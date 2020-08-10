Фермеры создали для туристов уникальный эко-парк 

Все началось с пляжаПоявился этот объект туристического бизнеса благодаря желанию местного фермера Геннадия Пискунова благоустроить для хуторской детворы пляж для купания. Ведь в летний зной, когда столбик термометра показывает около 40 градусов, окунуться в прохладную воду — заветная мечта всех мальчишек и девчонок. "Правда, к тому моменту самой реки Малый Калитвенец уже практически не было, — рассказал один из строителей и хранителей парка Александр Полосин. — Русло заилилось и заросло камышом, дно было завалено мусором и корягами. Вдоль холмов протекал небольшой ручеек. С его расчистки и началось наше большое дело". Вначале это был обычный экологический проект, но, когда оживили реку, возникла идея построить на ее берегу парк с базой отдыха. И в честь изгибов речки его назвали «Излучина». Именно река, по словам Александра Полосина, оказалась сердцем и местом притяжения. А первой достопримечательностью парка стал мост через оживший водоем. Вскоре творческий порыв фермера и его коллектива было уже не удержать. Три года подряд, после завершения полевых работ, механизаторы, водители и комбайнеры становились каменщиками, плиточниками, столярами и плотниками. На помощь взрослым приходили дети. «Школьники сами просились на работу. Все хотели принять участие в судьбоносной для хутора стройке. Работа кипела в две смены. Нашлись свои художники и ландшафтные дизайнеры», — рассказал Александр. Пирамида «Майя» и ворон КаркушаИдеи рождались на ходу, и вскоре в донской степи появились пирамиды. Строительство их велось в строгом соответствии с принципами «золотого сечения», были соблюдены углы наклона всех граней, а также четкая ориентация по сторонам света. Главным строительным материалом стало дерево. Самая большая пирамида имеет высоту 12 метров (четырехэтажный дом). Внутри — бассейн, сауна, бильярд, ресторан, а также жилые комнаты. Вскоре появились еще пять пирамид меньшего размера — четырехместные двухуровневые гостевые домики. Каждая из них имеет свой неповторимый стиль и интерьер. И, конечно, собственное имя — Африка, Майя, Океан, Дино и Колибри. "Подсчитать капиталовложения не получится, так как строили из подручных средств, — продолжает свой рассказ Александр. — В дело шло все. Вот, к примеру, материалом для обшивки стен стали обгоревшие в лесных пожарах сухие деревья. Мы нарезали их тонкими кругляками, отшлифовали, покрасили морилкой, олифой и лаком, и они заиграли, превратились в элегантный элемент декора". Выловленные в реке коряги, облепленные ракушками, стали причудливыми птицами, украшающими беседку, а найденные на свалке жернова старых мельниц и основания дверных проемов исчезнувших домов — «Донским Стоунхэнджем» и фонтаном «Исток жизни». Засохшие деревья с помощью пилы превратились в скульптуры героев из русских и белорусских народных сказок. Как и положено в сказочной стране, есть здесь собственный герой — говорящий ворон Каркуша. Два года назад птенец выпал из гнезда и попал в заботливые руки смотрителя парка. Говорить птица научилась сама и теперь величаво взирает на остальных собратьев, а также снисходительно принимает ухаживания от хозяев. Кулинарные батлыДругой оригинальной идеей парка стали этнографические и кулинарные поединки. Задумка, кстати, родилась тоже во время коллективного строительства. В конце трудового дня хуторяне устраивали совместный ужин и за столом уже решали, чье блюдо вкусней. Затем стали устраивать кулинарные соревнования, и, пока казачки кашеварили, пели песни. Для кулинарных батлов пришлось построить большую русскую печь (топят ее только дровами и хворостом), для певцов и музыкантов — сцену. Теперь во время летнего сезона каждую субботу на хуторе Самбуров проходят настоящие кулинарные и этнографические поединки, на которые съезжается вся округа. Готовят в основном блюда казачьей кухни, коих в поварской книге хутора насчитывается около тысячи. Все продукты, в том числе баранина и говядина, местного производства и потому участие в состязании под силу любому отдыхающему. Жить, как Соловей Разбойник"Арифметика дела простая, — поясняет Александр Полосин. — Три года у нас велось строительство. Заработали в полном объеме в прошлом году. Зарегистрировались в Booking, и люди поехали к нам. Местные из Ростовской области приезжают на выходные. А в основном едут семьи из Москвы и Санкт-Петербурга. Бывали случаи, что люди приехали переночевать, а потом, махнув рукой на Черное море, оставались отдыхать у нас. Ведь здесь рыбалка и прогулки, а для детворы раздолье — безопасный пляж, игровой городок. Можно даже жить, как Соловей Разбойник, в домике на дереве". О популярности хуторского отдыха свидетельствует диплом. Посетители эко-парка оценили в Booking комфорт и условия в 9,2 балла из 10 возможных. В нынешнем году ограничительные меры по коронавирусу сказались на потоке отдыхающих, но создатели эко-парка не унывают, тем более что в регионе сняли карантин для туристов. Как доехатьХутор Самбуров находится в Каменском районе Ростовской области. •5 минут — от трассы М4 «Дон»•15 минут — от города Каменск-Шахтинский Ростовской области•130 км — от Ростова-на-Дону•880 км — от МосквыВсе тексты сюжета «Отпуск-2020. Выбор есть!» читайте здесь.