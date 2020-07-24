Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это невозможно!»: Лолиту не выпускают из страны 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
«Это невозможно!»: Лолиту не выпускают из страны
Фото: ИД "Собеседник"
Лолита Милявская стала главным хедлайнером церемонии закрытия фестиваля «Славянский базар в Витебске». На сцене звезда исполнила два хита: «Папа» и «На Титанике». А за кулисами поделилась наболевшим с корреспондентом Sobesednik.ru. Каждое лето Лолита привыкла проводить в Болгарии, где у нее есть собственная недвижимость. Впрочем, в этом году понежиться на золотых песках у Милявской никак не получается. Из-за коронавируса выезд в Болгарию для нее закрыт. — У меня там осталась собака, которая очень скучает, — говорит артистка. — Конечно, она не брошена. За ней сейчас присматривает мой сосед. Он регулярно мне присылает фотографии пса. Я бы хотела поехать, но не могу.
Лолита Милявская: Развод всегда на пользу — мозги сразу включаются
Из-за коронавируса не видит звезда и родную дочь Еву. На Украину, где живет девушка, местные власти не пускают певицу уже несколько лет. Раньше Ева приезжала сама к маме в Москву.
— Мы полгода уже не виделись: общаемся только по видеосвязи, — вздыхает Лолита. — Надеюсь, увидимся в Болгарии, когда откроют границы. Но когда это случится, неизвестно.
Надо сказать, что совсем недавно жаловалась на невозможность выехать зарубеж Людмила Поргина. У вдовы Караченцова в Болгарии есть дача, которую построили еще при жизни актера. Раньше Людмила Андреевна проводила там все летние месяцы вместе с внуками. А сейчас вынуждена отсиживаться в Москве. Поргина решила: как только снимут карантин, она начнет оформлять вид на жительство. Лолита пока об этом не думает.
Анфису Чехову отдых в Сочи не впечатлил: Звезды осваивают отечественные курорты
Видео дня. Острова, на которых никто не хочет отдыхать
ИД «Собеседник»: последние новости
Катя Шпица осталась без поцелуев, но в полной мере насладилась природой Катя Шпица осталась без поцелуев, но в полной мере насладилась природой "Грущу по Болгарии": Людмилу Поргину не пускают отдыхать за рубеж "Грущу по Болгарии": Людмилу Поргину не пускают отдыхать за рубеж Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ Цены на отдых в Турции взлетят на 30% после открытия границ РФ
Комментарии
Другое , Анфиса Чехова , Людмила Поргина , Лолита Милявская , ИД "Собеседник"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда в Прибалтике поедут туристы после пандемии
Куда в Прибалтике поедут туристы после пандемии
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Греции
Испанский город ввел новый странный запрет
Испанский город ввел новый странный запрет
Видео
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с туристкой попала на видео
Новости путешествий Другое
В российском туризме наметился резкий перекос
02:59
В российском туризме наметился резкий перекос
Новости путешествий
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
00:17
Отдыхающие на курорте россияне убежали от смерча
Новости путешествий
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
18:07
Маршруты, доводящие туристов до нервной дрожи
Новости путешествий
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
10:51
Симпатичные острова, где никто не хочет отдыхать
Новости путешествий
Названы самые вежливые российские города
04:09
Названы самые вежливые российские города
Новости путешествий
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
00:19
Стало известно, когда в Турцию полетят чартеры
Новости путешествий
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
04:38
Туристка-китаянка раскрыла правду о России
Новости путешествий
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
03:18
Москвичам рассказали, как уехать в Петербург
Новости путешествий
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
00:44
К фотосессии туристок присоседился незваный гость
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение