Российские магазины подготовят ко второй волне коронавируса 

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала регламент работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса в России, который позволит не закрывать все непродовольственные магазины. Об этом рассказал председатель президиума организации Сергей Беляков , передает РИА Новости.

«Если наш проект будет одобрен, его соблюдение позволит не вводить при росте заболеваемости столь жесткие ограничения на работу ритейла, какие мы наблюдали весной», — сказал Беляков.

По его словам, регламент предполагает обязательное ношение средств индивидуальной защиты как сотрудниками, так и покупателями. Также предполагается более частая дезинфекция корзинок, тележек, полок, дверных ручек и дверей, то есть «всего, к чему можно прикоснуться», добавил он.

Третьим направлением, которое отражено в документе, значится работа с органами власти. «Это принципы оперативного взаимодействия, когда информация о возникающих проблемах быстро доводится до правоохранительных органов , до местных администраций, а они в свою очередь в рамках своих полномочий принимают решения, исключающие злоупотребления», — заключил Беляков.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико озвучил прогноз, согласно которому усиление распространения COVID-19 произойдет в ноябре и продолжится до января.

1 июня в Москве открылись непродуктовые магазины, работа которых была ограничена из-за распространения коронавируса. Продуктовые магазины на карантин не закрывались.