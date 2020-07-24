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Киркоров улетел на Крит вместе с Тимати? 

Экспресс газета и ещё 5 9 часов назад
Киркоров улетел на Крит вместе с Тимати?
Фото: Экспресс газета
Филипп Киркоров отдыхает в Греции вместе с рэпером Тимати. Такой вывод подписчики поп-короля сделали, внимательно посмотрев видео из частного самолета, которое артист записал во время полета на Крит. Интернет-пользователи заметили, что рядом с Мартином и Аллой-Викторией сидит девочка, очень похожая на дочку Тимура Юнусова (настоящее имя исполнителя). Филипп Бедросович пытался скрыть юную пассажирку, но она все равно на секунду мелькнула в кадре.
В пользу этой версии говорит и тот факт, что певцы отправились в отпуск в одно и тоже время, и обоих перевозили частные борты. Правда, рэпер в отличие от Киркорова, не стал рассказывать о пункте своего назначения. Артист лишь дал понять, что отдыхает только с Алисой и без любовницы Анастасии Решетовой, которую ранее отправил с их малолетним сыном Ратмиром к своему отцу с Сен-Тропе.
А вот поп-король, наоборот, хвастается своей поездкой на Крит, как может. Он рассказал, что поселился с детьми в шикарном отеле, принадлежащем его близкому другу Илиасу Кокотосу. Гостиница является одной из лучших на острове, а ее главная «фишка» — это бассейн, расположенный прямо на набережной, чего не встретишь больше нигде во всей Европе.
Сейчас в Греции также отдыхает Светлана Лобода с детьми.
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Другое , Анастасия Решетова , Филипп Киркоров , Тимати , Светлана Лобода
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