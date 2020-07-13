В Китае выявили 14 новых случаев коронавируса за сутки 

Китайские медики за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом — восемь в активной форме и шесть бессимптомных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госкомздрава КНР.
Отмечается, что все 14 случаев являются ввозными. Общее число случаев заражения в стране составило 83 602.
Днем ранее китайские власти обнаружили на территории страны 12 заболевших. О новых жертвах инфекции не сообщается.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 13 млн, за все время от коронавируса умерли более 570 тыс. человек.
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