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Минобороны построит трубопровод для переброски воды в Крым 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 3 часа назад
Российские военные займутся строительством временного трубопровода для поставки воды из Белогородского района к Симферополю, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Аксенов сообщил, что на полуостров прилетал специалист по тыловому обеспечению Дмитрий Булгаков и команда Минобороны, передает РИА «Новости».
«Мы ногами прошли всю трассу по переброске воды с помощью временного водовода в Симферопольское водохранилище из Тайганского», — пояснил глава региона.
Точные сроки строительства он не назвал.
По словам Аксенова, в трех водохранилищах для снабжения Симферополя содержится вода на 110 дней. В июне ввели в строй водоемы для переброски 45 тыс. кубометров воды в сутки из Бахчисарайского и Сакского районов.
Симферополь в сутки потребляет 160 тыс. кубометров. Глава Крыма отметил, что новый водопровод стабилизирует ситуацию в период засухи.
Ранее Аксенов ранее заявлял, что Крым способен справиться с недостатком водоснабжения без поставок днепровской воды с Украины. По его словам, в Крыму идет разработка комплексной системы водоснабжения всего полуострова, кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.
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Комментарии
Другое , Сергей Аксенов , Дмитрий Булгаков , РИА Новости
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