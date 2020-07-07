На любимом курорте россиян появилась угроза засухи 

Отсутствие осадков в начале лета принесло угрозу засухи на юге Краснодарского края, который считается любимым курортом россиян. Об этом во вторник, 7 июля, сообщается на сайте администрации города Геленджик.

Как говорится в сообщении, этот год стал одним из самых засушливых в истории края — продолжительных дождей не было около полугода, при этом летом температура воздуха продолжает расти, достигая рекордных 40 градусов.

Ситуация привела к тому, что в крае начали высыхать водоемы, в том числе, его главная водная артерия — река Кубань. В Анапе полностью пересохло любимое туристами кипарисовое озеро Сукко — для того, чтобы деревья не погибли, их приходится поливать пожарной машиной.

Из-за острой нехватки воды, возникшей в крае, города Ейск и Новороссийск, а также станицы Отрадная, Саратовская, Староминская, Раевская, Натухаевская и поселок Черноморский перешли на подачу воды по графику.

«У нас [в Геленджике] из-за жары, которая (…) будет только усиливаться, остановлены 18 из 35 скважин Дивноморского водозабора. До критической отметки упал уровень воды в Церковном озере, обмелевшие берега покрылись растительностью», — отмечается на сайте администрации города.

Власти курорта попросили местных жителей и туристов учитывать дефицит воды и во время летнего сезона расходовать ее бережно.

Ранее синоптики сообщили об угрозе образования смерчей на Черноморском побережье. По их словам, риски образования воронок велики рядом с крупными ущельями у поселков Лоо, Якорная щель, Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе.