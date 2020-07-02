В Крыму за сутки подтвердили коронавирус у восьми человек 

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Коронавирус за последние сутки подтвердился у восьми человек в Крыму, выздоровели трое, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено восемь новых случаев коронавирусной инфекции. Четыре из них выявлены активно при проведении противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, три — при скрининге здоровых лиц, один — при обращении за медицинской помощью", — написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 706 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период — 520 человек, при этом за последние сутки — трое.

По данным крымского минздрава, за минувшие сутки один человек с диагнозом COVID-19 скончался. Общее число умерших пациентов достигло 29 человек.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.