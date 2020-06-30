В Таиланде продлили режим ЧП до 31 июля 

БАНГКОК, 30 июня. /ТАСС/. Кабинет министров Таиланда принял во вторник решение продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц — до 31 июля. Об этом сообщил журналистам после заседания премьер-министр Прают Чан-Оча.

По его словам, «кабинет министров проголосовал за продление режима ЧП до конца июля». «Мы это делаем ради здоровья, а не сохранения власти и чрезвычайных полномочий. Если кто-то не доволен продлением режима и хочет выразить протест, я не возражаю, однако необходимо обратиться за разрешением на это», — подчеркнул чиновник.

Таиланд в данный момент готовится к пятому этапу ослабления ограничительных мер, который запланирован на 1 июля. Власти страны утверждают, что действие режима ЧП на протяжении июля не внесет изменений в повседневную жизнь, но это поможет правительству осуществлять определенные меры, которые помогут всем находиться в безопасности. «Несмотря на относительно небольшое общее число инфицированных, которое составило чуть более 3 тыс. человек, нам нельзя расслабляться. Необходимо выполнять все меры безопасности, чтобы не допустить новой волны заражений», — добавил Прают Чан-Оча.

"Более 80% школ страны полностью готовы к возобновлению нормального учебного процесса с 1 июля, — подчеркнул премьер. — Остальным школам лучше продолжить обучение в удаленном режиме". Вместе с тем часы работы также открывающихся пабов и баров будут ограничены — они должны закрываться в полночь. Кроме того, в аэропорты королевства смогут прибывать определенные категории иностранных граждан, среди которых туристов пока нет.

26 марта премьер-министр Таиланда впервые объявил о введении до 30 апреля чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Уже 28 апреля кабинет министров принял решение продлить его до 31 мая. 21 мая Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Таиланда Сомсак Рунгсита рекомендовал властям страны продлить режим ЧП еще на месяц — до 30 июня, инициативу поддержал центр по борьбе с распространением коронавируса в королевстве, после чего ее одобрил кабмин. 8 июня заместитель премьер-министра Виссану Крыангам не исключил, что режим ЧП может быть продлен еще на один месяц, 25 июня Рунгсита выступил с рекомендацией продлить его до 31 июля, которую 29 июня поддержал центр по борьбе с распространением коронавируса в королевстве.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных — 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,1 тыс., вылечились более 3 тыс. человек, умерли 58, в том числе один россиянин. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.